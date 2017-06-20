La DGT reconeix al jutge que avala les reparacions de Volkswagen sense "coneixements ni competències"
FACUA denuncia que l'organisme que dirigeix Gregorio Serrano s'ha prestat a un escandalós rentat de cara a la multinacional a través de l'enviament d'una carta als afectats pel dieselgate.
FACUA.org
España-20/06/2017
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha reconegut al jutge que instrueix la causa penal contra el grup Volkwagen per la manipulació fraudulenta dels seus motors dièsel que «no té coneixements ni competències respecte dels defectes detectats ni sobre l’abast de la seva reparació«. Malgrat que desconèix si els vehicles perdran prestacions després de la revisió posada en marxa per la multinacional, l’organisme que dirigeix Gregorio Serrano ha elaborat una carta en qu
Únete gratis para acceder a este contenido