La factura de la llum de l'usuari mitjà es va situar en 2019 en 854 euros, un 61,3% més cara, que fa 15 anys
FACUA considera positives algunes de les mesures anunciades pel futur Govern però les veu insuficients. Critica la incertesa que suposa un model on les tarifes varien cada dia i demana baixar l'IVA.
FACUA.org
España-02/01/2020
853,80 euros. Aquest ha estat l’import de la factura elèctrica per a l’usuari mitjà amb la tarifa semirregulada (PVPC) durant 2019, un 61,3% per sobre del rebut de fa quinze anys, que va ser de 529,32 euros. Així ho posa de manifest l’anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció, que reflecteix també una baixada del 7,8% respecte a 2018, any en què el rebut anual va ser de 926,16 euros.
Si es compara amb la factura anual de 2009, quan es va situar en 704,88 euros, la pujada en una dècada ha estat del 21,1%. L’inform
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