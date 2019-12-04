La Fiscalia alemanya registra la seu de Volkswagen per una recerca sobre un motor dièsel
L'empresa confirma que està vinculat amb el cas dels motors dièsel tipus EA 288, una versió posterior a l'EA 189, que va estar vinculat amb el cas del trucatge dels motors, que es va conèixer en 2015.
Europa Press
Internacional-04/12/2019
Efectius de la Fiscalia de Braunschweig (Alemanya) han registrat aquest dimarts la seu del consorci automobilístic alemany Volkswagen, situada a la ciutat de Wolfsburg, en relació amb un eventual problema amb el motor dièsel EA 288.
Des de la Fiscalia van explicar que els investigadors buscaven amb aquest registre confiscar documents. Davant aquesta situació, la companyia que presideix Herbert Diess va assegurar estar cooperant amb les autoritats, encara que va considerar que la recerca era infundada
Únete gratis para acceder a este contenido