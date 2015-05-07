La gasolina i el gasoil, en màxims anuals després de pujar un 0,7% i 0,3%
El litre de gasolina marca un preu mitjà de 1,317 euros, després de dotze pujades setmanals.
FACUA.org
España-07/05/2015
Els preus de la gasolina i del gasoil han registrat nous màxims anuals després d’experimentar pujades del 0,7% i del 0,3%, respectivament, durant l’última setmana, segons dades recollides a partir del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE).
En concret, el litre de gasolina marca en els sortidors un preu mitjà de 1,317 euros, de manera que suma dues setmanes per sobre dels 1,30 euros i, després de dotze pujades setmanals i només dues baixades des de mitjans de gener, costa ja un 14% més que en l’arrencada de l’any.
Els preus actuals de la gasolina són similars als de finals de novembre, moment en què els carburants s’abaratien al ritme de les baixades del petroli.
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