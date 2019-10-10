La Junta desmunta la faula de Vox: FACUA no és l'associació d'usuaris que ha de retornar diners públics
En els últims mesos, nombrosos dirigents i càrrecs públics de Vox van llançant greus acusacions i insults contra l'associació.
FACUA.org
España-10/10/2019
El Portal de Transparència de la Junta d’Andalusia ha desmuntat la faula que ve llançant Vox des de fa mesos sobre FACUA pel qual ha suggerit que té pendent la devolució de diners procedents de subvencions públiques en la comunitat autònoma. Nombrosos dirigents i càrrecs públics de la formació ultradretana van abocant greus acusacions i insults contra l’associació de consumidors, la majoria d’ells basats en la invenció que estaria cometent irregularitats amb els diners públics.
La resposta de la Junta a una petició d’informació realitzada pel seu portaveu nacional i secretari general de la seva federació andalusa, Rubén Sánchez
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