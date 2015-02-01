La llum pateix al gener una pujadainteranual del 17,7%, segons una anàlisi de FACUA
La tarifa mitjana de gener de 2015 situa el rebut de l'usuari mitjà en 79,62 euros mensuals, 12,00 més que fa un any.
FACUA.org
España-01/02/2015
L’últim anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció posa de manifest que la factura de la llumha patit una pujada interanual del 17,7%. El rebut de l’usuari mitjà ha passat de 67,62-79,62 euros mensuals (impostos indirectes inclosos), una diferencia a ll’alça de 12,00 euros.
FACUA ha comparat la tarifa per kW hora vigent i la tarifa mitjana del kWh de gener d’aquest any aplicable al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) amb la tarifa consolidada corresponent a gener de 2014, quan el Ministeri d’Ind&uac
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