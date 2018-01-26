La meitat dels fàrmacs s'han encarit des que no són finançats
FACUA va denunciar el 2012 que aquesta seria la conseqüència del "medicamentazo" del Govern de Rajoy. Això va motivar l'amenaça d'il·legalització per part de Sanitat amb l'absurd argument que no podia opinar d'ell.
FACUA.org
España-26/01/2018
La meitat dels medicaments que el sistema públic andalús va deixar de finançar el 2012 s’han encarit el seu preu en aquests cinc anys, arribant fins i tot a triplicar en alguns casos. FACUA-Consumidors en Acció va alertar el 2012 que aquesta seria la conseqüència del medicamentazo del Govern de Rajoy, el que va provocar que el Ministeri de Sanitat amenacés d’il·legalitzar-amb l’absurd argument que no tenia dret a posicionar-se sobre qüestions de sanitat pública.
Cinc anys després que el Govern deixes de finançar 320 fàrmacs i que passés a ser l’usuari el que corria amb el seu cost complet, el diari
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