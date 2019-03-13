La Plataforma DESC Espanya insta els partits a garantir l'exercici efectiu dels Drets Humans
FACUA i les altres organitzacions d'aquest grup considera urgent que els que concorren a les eleccions generals han d'incorporar les recomanacions de l'ONU en les seves propostes de govern.
FACUA.org
España-13/03/2019
El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides (Comitè DESC), va examinar l’abril de 2018 per sisena vegada a Espanya i va mostrar la seva preocupació per la persistència de polítiques i lleis a l’Estat espanyol que vulneren els drets recollits en el Pacte. El Comitè assenyala que les mesures d’austeritat continuen afectant desproporcionadament a la població, especialment a les persones que es troben en situació d’exclusió i vulnerabilitat. A més, recorda la persistència d’una greu discriminació que pateixen determinats grups com les persones amb discapacitat, gitanes, migrants, refugiades i sol·licitants d’asil i la manca de garantie
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