La Policia denúncia a 220 sales d'apostes de tota Espanya
L'anomenada operació Arcade ha dut a terme més de 1.800 inspeccions i ha acabat amb la detecció de 28 menors en locals de joc.
FACUA.org
España-07/10/2019
La Policia Nacional ha interposat 220 denúncies contra sales d’apostes en el marc de l’anomenada operació Arcade, on han realitzat més de 1.800 inspeccions per a comprovar si la normativa d’accés de menors es compleix. Els registres han acabat amb la detecció de 28 menors en els locals de joc, a més de 184 persones indocumentades.
Segons han explicat els responsables, amb l’operació «es pretén prendre el pols de la situació, per a incidir en aquells aspectes i llocs on la problemàtica pugui ser major«. València, Madrid, Canàries i Andalusia són les comunitats autònomes en les quals més irregularitats s’han detectat. Les denúncies h
Únete gratis para acceder a este contenido