La Policia deté a diversos jugadors de Primera i Segona Divisió per tripijocs de partits de futbol

Se'ls imputa pertinença a una organització criminal que realitzava aquestes pràctiques per a tenir beneficis en les apostes esportives.

FACUA.org / Europa Press
España-28/05/2019

La Policia Nacional ha detingut a diversos jugadors de Primera i Segona Divisió per participar presumptament en una organització criminal dedicada al tripijoc de partits de futbol per a tenir beneficis en les apostes esportives, segons han informat Europa Press fonts policials.

En l’operació han estat detinguts diversos futbolistes, entre ells Raúl Bravo, exjugador del Reial Madrid i suposat capitost de l’organització; Borja Fernández, jugador del Reial Valladolid Club; Carlos Aranda, exjugador de diversos equips de Primera Divisió; Íñigo López Montaña, jugador de l’Esportiu de La Corunya i Samuel Saiz Alonso

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