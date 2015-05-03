La pujada interanual de la llum arriba al 18,9% després de augmentar dos punts a l'abril
El rebut de l'usuari mitjà ha passat dels 63,98 euros mensuals d'abril de 2014 a els 76,10 euros del mes passat, una diferència a l'alça de 12,12 euros.
FACUA.org
España-03/05/2015
La factura de la llum de l’usuari mitjà acumula una pujada interanual del 18,9% després d’augmentar dos punts a l’abril, segons el anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció.
El rebut de l’usuari mitjà (consum de 366 kWh / mes i potència de 4,4 kW) ha passat dels 63,98 euros mensuals de abril de 2014 als 76,10 euros del mes passat (impostos indirectes inclosos), una diferència a l’alça de 12,12 euros.
FACUA ha comparat la tarifa per kWh vigent i la tarifa mitjana del kWh d’abril d’aquest any aplicable al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) amb la tarifes corresponents a abril de 2014.
El kWh d’energia consumida ha pujat en un any un 27,3%, mentre que el kW de
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