La UE perllonga fins a març de 2012 la prohibició d'importar llavors d'Egipte pel brot de 'E.coli'
L'embargament, que expirava el 31 d'octubre, es prorroga en constatar que les mesures adoptades per les autoritats egípcies per evitar noves contaminacions "no són suficients".
FACUA.org
Internacional-21/10/2011
La Unió Europea ha decidit perllongar fins a finals de març de 2012 la prohibició d’importar alguns tipus de llavors procedents d’Egipte.
L’embargament, que anava a expirar el 31 d’octubre, es va imposar a principis de juliol després de descobrir-se que les llavors eren l’origen més probable dels brots d’E.coli que van afectar a Alemanya i França i que es van atribuir inicialment als cogombres espanyols.
La pròrroga s’ha establert després que una auditoria duta a terme a l’agost per l’Oficina Alimentària i Veterinària de la UE hagi constatat que les mesures adoptades per les autoritats egípcies per evitar noves contaminacions «no són suf
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