La vicepresidenta de la Comissió Europea relaciona els alts preus del 'roaming' amb la falta de competència
Kroes considera que la proposta d'imposar topalls a les tarifes d'Internet mòbil a l'estranger propicia que els operadors puguin seguir cobrant marges "escandalosos" en creuar d'un país comunitari a un altre.
FACUA.org
Europa-07/07/2011
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comissió Europea, ha comentat en el seu blog oficial les seves pròpies conclusions després de la proposta per part d’Organisme europeu d’imposar topalls a les tarifes per l’ús d’Internet mòbil a l’estranger. Kroes pensa que els alts preus actuals és a causa de la falta de competència en el sector.
Segons la vicepresidenta, aquesta situació comporta al fet que els operadors puguin seguir cobrant els marges «escandalosos» en creuar d’un país comunitari a un altre, «a pesar que aquestes fronteres interiors se su
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