L'Agència Catalana del Consum sanciona a Microsoft per vulnerar els drets dels consumidors
Algunes de les operacions matemàtiques que es realitzen amb el programa Excel 2007 no produeixen el resultat correcte.
FACUA.org
Catalunya-21/09/2011
L’Agència Catalana del Consum (ACC), adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha multat a l’empresa Microsoft Ibèrica amb 15.000 euros per vulnerar els drets dels consumidors.
Aquesta sanció s’ha imposat per incomplir les normes relatives a la qualitat del programa Excel 2007, atès que no compleix amb les expectatives legítimament creades.
Excel 2007 és un programa que serveix, entre altres funcions, per fer operacions matemàtiques. No obstant això, la ACC ha informat que ha quedat acreditat que algunes de les operacions que es realitzen no produeixen el resultat correcte.
Quan es multipliquen diferents combinacions de factors amb decimals que haurien de donar com a resultat 65535, donaven errò
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