La Agencia Catalana del Consumo sanciona a Microsoft por vulnerar los derechos de los consumidores
Algunas de las operaciones matemáticas que se realizan con el programa Excel 2007 no producen el resultado correcto.
FACUA.org
Cataluña-21/09/2011
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La Agencia Catalana del Consumo (ACC), adscrita al Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya, ha multado a la empresa Microsoft Ibérica con 15.000 euros por vulnerar los derechos de los consumidores.
Esta sanción se ha impuesto