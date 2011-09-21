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La Agencia Catalana del Consumo sanciona a Microsoft por vulnerar los derechos de los consumidores

Algunas de las operaciones matemáticas que se realizan con el programa Excel 2007 no producen el resultado correcto.

FACUA.org
Cataluña-21/09/2011
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La Agencia Catalana del Consumo (ACC), adscrita al Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya, ha multado a la empresa Microsoft Ibérica con 15.000 euros por vulnerar los derechos de los consumidores.

Esta sanción se ha impuesto

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