L'amo d'Ausbanc, @LuisPineda_, condemnat per difamar a Twitter al portaveu de FACUA, @RubenSanchezTW
És la primera vegada a Espanya que un jutge obliga el demandat a publicar la sentència de la sentència cada dia durant un mes. Haurà de fer-ho a través del seu compte de Twitter, el mateix mitjà pel qual va incórrer en la difamació. A més, haurà esborrar els 57 tuits objecte de la demanda.
FACUA.org
España-28/11/2014
El titular del Jutjat de Primera Instància número 22 de Sevilla ha condemnat l’advocat i empresari Luis Pineda, propietari d’Ausbanc, per intromissió il·legítima en el dret a l’honor del periodista i portaveu de FACUA-Consumidors en Acción, Rubén Sánchez.
El jutge assenyala en l’acte que Pineda utilitza «expressions i comentaris vexatoris i insultants» contra Sánchez que «evidentment lesionen el seu honor» i la «reiteració» representa «una mostra clara de la intenció d’atemptar contra el honor aliè».
Sentència pionera
És
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