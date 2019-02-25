Més los interessos que estableix la llei
L'asseguradora ARAG, condemnada a pagar 1.800 euros d'un viatge que una embarassada no va poder fer.
Es va negar a assumir la seva cobertura per cancel·lació amb l'argument que el matrimoni coneixia l'embaràs quan va contractar el viatge. Després de la demanda de FACUA Sevilla, la jutgessa "descarta" que fos així.
FACUA.org
Sevilla-25/02/2019
Després de la demanda interposada per FACUA Sevilla, el Jutjat de Primera Instància número 25 de Sevilla ha condemnat a l’asseguradora ARAG a pagar 1.800 euros més els interessos que estableix la legislació a un matrimoni al qual es va negar a abonar la quantitat coberta per la pòlissa que van contractar per l’anul·lació d’un viatge que no van poder realitzar.
La data del viatge va acabar coincidint amb la del part d’ella, però l’asseguradora va argumentar que els usuaris ja coneixien l’embaràs quan van contractar l’assegurança. La jutge ha entès que «el fet propi de la compra d
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