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L'Audiència de Madrid condemna a Uralita a pagar dos milions a 39 afectats per amiant a Barcelona
La sentència obliga a indemnitzar tant a treballadors com a veïns de Cerdanyola i de Ripollet sense relació laboral directa amb l'empresa, però que vivien i treballaven prop d'aquesta.
FACUA.org / Europa Press
Madrid-19/12/2017
L’Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a pagar més de dos milions d’euros a trenta-nou veïns afectats per l’amiant d’una fàbrica a Cerdanyola del Vallès, a Barcelona.
La decisió, consultat per Europa Press, condemna l’empresa Uralita (actualment Corporació Empresarial de Materials de Construcció) i l’obliga a indemnitzar veïns de Cerdanyola i de Ripollet sense relació laboral directa amb l’empresa, però que vivien i treballaven a prop de la mateixa.
Segons el Col•lectiu Ronda, que ha portat el cas, es tracta de la primera resolució judicial que fa responsable a la citada companyia de les malalties i defuncions de persones sense vinc
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