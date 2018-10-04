L'Audiència Nacional investigarà Fainé i Caixabank per suposades irregularitats en la compra del BPI
El magistrat considera que podrien haver-se produït delictes d'abús de mercat, administració deslleial, falsedat de comptes anuals i documents i imposició d'acords abusius en la junta d'accionistes.
Europa Press
España-04/10/2018
El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata ha admès a tràmit una querella presentada per dos accionistes contra l’expresident de La Caixa, Isidre Fainé, així com contra CriteriaCaixa i CaixaBank per operacions presumptament irregulars per a l’adquisició del banc portuguès BPI.
En l’acte d’admissió de la querella, amb informe favorable de la Fiscalia, el magistrat considera que els delictes objecte d’investigació en aquest cas són abús de mercat (informació privilegiada), administració deslleial i delictes societaris (tant per falsedat de comptes anuals o de documents que hagin de reflectir la situació jurídica i
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