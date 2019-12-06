L'Audiència Nacional ratifica la multa de 500.000 euros a Vodafone per bloquejar numeració 118
La CNMC va sancionar a la companyia en considerar que l'operadora va cometre una infracció per incompliment greu de la seva obligació d'interoperabilitat amb aquests números.
Europa Press
España-06/12/2019
L’Audiència Nacional ha desestimat el recurs presentat per Vodafone Espanya contra la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de juliol 2017 que va derivar en una multa de 500.000 euros per dues infraccions molt greus en bloquejar la interoperabilitat de diversos números telefònics 118XX.
En la seva resolució, la CNMC considerava que l’operadora va cometre una infracció per incompliment greu de la seva obli
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