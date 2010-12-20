Les autoritats de Consum ordenen la retirada o prohibeixen la importació de vuit models de garlandes lluminoses
Per riscos d'incendis, xocs elèctrics, cremades i lesions.
FACUA.org
España-20/12/2010
FACUA – Consumidors en Acció informa que en el que va de 2010 les autoritats de Consum han ordenat la retirada del mercat o prohibició de la importació d’almenys vuit models de garlandes lluminoses, utilitzades en aquestes dates especialment per adornar arbres de Nadal i pessebres.
Els articles han estat inclosos a la xarxa d’alerta de productes no alimentaris perillosos, que coordina l’Institut Nacional del Consum (INC).
Fins avui, les garlandes amb ordre de retirada del mercat o prohibició de la seva importació que apareixen en la web de l’INC en 2009 són vuit, les dades del qual pots descarregar-te prement aquí
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