Els deuen més de 400 milions per pisos buits o en règim de lloguer
Les comunitats de propietaris poden portar sense cost als tribunals a bancs i immobiliàries moroses
FACUA recomana a les comunitats que aprovin penalitzacions mensuals per cada quota impagada per repercutir als morosos de mala fe. Són exemptes de pagar taxes judicials. Les reclamacions de menys de 2.000 euros no requereixen acudir amb advocat ni procurador.
FACUA.org
España-23/07/2015
FACUA-Consumidors en Acció denuncia que la banca i les immobiliàries deuen a les comunitats de propietaris centenars de milions d’euros per l’impagament de les quotes en pisos que han estat objecte de desnonaments i immobles que mantenen buits o en règim de lloguer.
FACUA adverteix a les comunitats afectades que poden portar els bancs i societats immobiliàries moroses als tribunals sense cap cost. Les reclam
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