Les denúncies de FACUA van derivar en més de 4 milions d'euros en multes durant 2018
Les més altes van ser les imposades per Andalusia a Movistar (1,53 milions), Vodafone (797.502 euros) i Orange (767.602 euros). Després d'elles, els 600.000 euros amb què l'AEPD va multar Facebook i WhatsApp.
FACUA.org
España-23/01/2019
Les denúncies de FACUA-Consumidors en Acció davant diferents administracions públiques per fraus massius i pràctiques il·lícites comeses per empreses contra els usuaris van derivar en més de 4 milions d’euros en multes durant 2018.
FACUA ha realitzat un balanç sobre les sancions que li han comunicat les administracions o que han transcendit públicament al llarg de l’últim any com a conseqüència de les seves denúncies. En aquest sentit, l’associació critica que la majoria de les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor solen amagar quines accions duen a terme davant d’aquestes denúncies, de manera que protegeixen els interessos de l
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