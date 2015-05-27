Les llars espanyoles paguen la quarta electricitat més cara de la UE, segons la Comissió Europea
Brussel les calcula que el rebut de la llum va pujar un 4,1% a Espanya en el segon semestre de 2014 i el de gas ho va fer un 7,5%.
Europa Press
Europa-27/05/2015
Les llars espanyoles tenen la quarta electricitat més cara de la Unió Europea mesurada en poder de compra, només per darrere d’Alemanya, Xipre i Portugal, així com el segon preu de gas més elevat, per darrere de Portugal, segons el últim informe d’Eurostat sobre els preus domèstics de l’energia.
L’informe xifra en el 4,1% l’encariment de l’electricitat a les llars espanyoles en el segon semestre del 2014 respecte al mateix període de 2013, i en el 7,5% la pujada experimentada pel rebut de gas.
A més, assenyala que el rebut domèstic de llum a Espanya és també, en termes absoluts i al marge del poder del compra dels consumidors, el quart més elevat d
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