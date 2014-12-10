Les ofertes de les elèctriques al mercat lliure augmenten el rebut fins a un 14%, alerta FACUA
L'associació compara les tarifes que ofereixen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP Energia i E.On davant del Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
FACUA.org
España-10/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció alerta que les ofertes de les elèctriques al mercat lliure encareixen el rebut del usuari mitjà fins a un 14,4%.
En darrer estudi comparatiu sobre les ofertes del sector, realitzat aquest desembre (veure taula), FACUA destapa de nou les trampes de les elèctriques per fer creure als usuaris que les seves ofertes són més avantatjoses que la tarifa que tenen la majoria de llars, el semi regulat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
Així, si es pren com a referència la pitjor opció de cadascuna de les cinc grans companyies, amb el Pla Llar d’Iberdrola un usuari mitj&ag
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