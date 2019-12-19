Les persones en situació de dependència han d'esperar una mitjana 426 dies per a ser atesos
Les comunitats amb més retard són Canàries, Extremadura, Andalusia i Catalunya.
FACUA.org
España-19/12/2019
Les persones en situació de dependència han d’esperar una mitjana de 426 dies perquè els seus expedients es resolguin i siguin atesos.
És una de les dades que ha fet públic l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials (Aedgs) a partir d’un esborrany de l’Imserso al qual ha tingut accés fruit del compromís de transparència integrat en l’anomenat Pacte d’Estat per la dependència. Així, segons han recollit diferents mitjans de comunicació, Canàries, amb 785 dies, Extremadura (675 dies), Andalusia (621 dies) i Catalunya (576 dies) són les comu
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