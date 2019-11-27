Les tarifes de l'aigua varien fins a un 1.139% segons un estudi de FACUA en 53 ciutats
Reclama als ajuntaments un sistema progressiu de tarifació en funció dels habitants de cada habitatge.
FACUA.org
España-27/11/2019
La tarifa de l’aigua varia fins a un 1.139% segons la ciutat en la qual es resideix, dotze vegades més cara, d’acord amb un estudi realitzat per FACUA-Consumidors en Acció sobre les tarifes del subministrament domiciliari d’aigua en 2019 en les 50 capitals de província espanyoles, a més de Santiago de Compostel·la, Gijón i Melilla (vegeu taules). Els preus més cars per a un consum de 10 metres cúbics són Múrcia, Huelva, Barcelona, Palma i Alacant.
Les variacions tarifàries suposen fins a 313,80 euros a l’any de diferència per a un habitatge amb un consum de 10 metres cúbics m
Únete gratis para acceder a este contenido