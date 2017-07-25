Fins a 238 euros de diferència a l'any per a un consum mensual de 10 m3 (sense impostos)
Les tarifes de l'aigua varien fins a un 256% d'acord a un estudi de FACUA a 35 ciutats
Reclama als ajuntaments un sistema progressiu de tarifació en funció dels habitants de cada habitatge. Les tarifes més elevades s'han detectat a Múrcia, Cadis, Barcelona i Huelva.
FACUA.org
España-25/07/2017
La tarifa de l’aigua varia fins a un 256% segons la ciutat en la qual es resideix, d’acord a un estudi realitzat per FACUA-Consumidors en Acció sobre les tarifes domiciliàries d’aigua en 2017 a 35 ciutats espanyoles (vegeu taula). Les tarifes més elevades s’han detectat a Múrcia, Cadis, Barcelona i Huelva.
Les variacions tarifàries suposen fins a 238,20 euros a l’any de diferència per a un habitatge amb un consum de 10 metres cúbics mensuals i un calibre de comptador de 13 o 15 mm, entre els 8,58 euros al mes que es paguen a Oviedo i els 28,43 euros que s’abonen a Múrcia. Si el consum arriba a
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