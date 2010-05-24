L'Escuela de Criminología de Cataluña sancionada amb 15.000 euros per publicitat enganyosa i clàusules abusives

L'Agència Catalana del Consum ha multat a aquesta empresa després de les nombroses queixes i denúncies dels usuaris

FACUA.org
Catalunya-24/05/2010

L Agència Catalana del Consum (ACC) ha imposat a l Escuela de Criminología de Cataluña, dues sancions greus per un import global de 15.000 euros i com a sanció accessòria la seva publicitat. L orígen de l expedient sancionador són les nombroses queixes i denúncies presentades per diversos usuaris.

La primera sanció greu, de 5.000 euros, és per la seva publicitat, ja que és susceptible d induir a error a les persones a qui es dirigeix ja que es presenta com una entitat que ofereix una titulació acadèmica oficial, quan no ho és.

En la publicitat i fullets informatius que lliura l Escuela de Criminologia, així com en la seva web, no s informa del fet que els cursos oferts no comporten l obtenció d una titulació acadèmica oficial.

D altra banda els termes empr

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