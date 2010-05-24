La Escuela de Criminología de Cataluña sancionada con 15.000 euros por publicidad engañosa y cláusulas abusivas
La Agencia Catalana del Consumo ha multado a esta empresa tras las numerosas quejas y denuncias de los usuarios.
FACUA.org
Cataluña-24/05/2010
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La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha impuesto a la Escuela de Criminología de Cataluña dos sanciones graves por un importe total de 15.000 euros por publicidad engañosa y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. El origen del expediente sancionad