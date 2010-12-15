L'IPC puja cinc desenes al novembre i la taxa interanual es manté en el 2,3%
L'índex encadena així el seu quart augment consecutiu, propiciat per la temporada d'hivern en vestit i calçat i per la pujada dels carburants.
FACUA.org
España-15/12/2010
L’Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar cinc desenes al novembre en relació al mes anterior, i la taxa interanual es va mantenir en el 2,3% malgrat que s’esperava que descendís una desena, va informar l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
L�’IPC mensual encadena així el seu quart augment consecutiu, propiciat per la temporada d’hivern en vestit i calçat i per la pujada dels carburants, mentre que la inflació interanual no va experimentar canvis al novembre. En els onze primers mesos de l’any, els preus acumulen un increment del 2,4%.
Segons les dades publicades per l’INE, la inflació subjacent (que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats) es va situar al novembre en l’1,2%, una
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