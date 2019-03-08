"Lliures, iguals i empoderades", les Consumidores en Acció de FACUA es mobilitzen a tot Espanya el # 8M
Les activistes participen en concentracions, manifestacions i lectures de manifestos en nombroses ciutats.
FACUA.org
España-08/03/2019
Aquest 8 de març, les activistes de FACUA-Consumidors en Acció i les seves organitzacions territorials es mobilitzen a tot Espanya participant en les concentracions, manifestacions i lectures de manifestos que tenen lloc en nombroses ciutats amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Al llarg d’aquesta jornada de lluita les activistes, entre elles les prop de 90 dones que treballen en FACUA, han publicat les seves fotografies a les xarxes socials amb un cartell amb el lema «Lliures, iguals i empoderades» acompanyat d’una versió del logotip de l’associació en la qual el símbol verd ha mutat al color morat.
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