​VA OMPLIR ELS CARRERS DE CARTELLS ACUSANT DE DELINQÜENT AL PORTAVEU DE FACUA
Luis Pineda haurà d'indemnitzar Rubén Sánchez amb 146.000 euros i tuitejarà a la presó la seva segona condemna
Un jutjat de Sevilla embarga al cap d'Ausbanc dos pisos i un fons amb 112.000 euros en accions i demana a la presó que habiliti una sala per publicar 10 dies la sentència per difamar el portaveu de FACUA.
FACUA.org
España-15/09/2017
El Jutjat de Primera Instància número 11 de Sevilla ha decretat l’execució de la segona condemna contra Luis Pineda per difamar el portaveu de FACUA-Consumidors en Acció, el periodista Rubén Sánchez.
En un acte, el jutjat insta la presó on el cap d’Ausbanc està ingressat des d’abril de 2016 perquè torni a habilitar una sala amb connexió a internet per tal que publiqui en el seu perfil de Twitter la decisió de la sentència durant deu d
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