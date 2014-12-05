La tarifa elèctrica ha pujat un 72,3% en només deu anys
L'usuari mitjà paga per la llum 383 euros més a l'any que el 2004, segons un estudi de FACUA # Apagón17D
Denuncia que la brutal pujada de les tarifes posa de manifest que la liberalització desenvolupada pels governs del PP i el PSOE només han beneficiat a l'oligopoli elèctric, un lobby que ve dictant les polítiques energètiques a Espanya.
FACUA.org
España-05/12/2014
Una anàlisi realitzat per FACUA-Consumidors en Acció revela que la llum ha pujat un 72,3% en només deu anys. Així, el usuari mitjà paga avui 382,80 euros més a l’any que el 2004 (descarrega’t el document).
L’usuari mitjà a Espanya té una potència contractada de 4,4 kW i consumeix 366 kWh mensuals, segons un estudi de FACUA sobre més de 50.000 factures d’habitatges ocupats.
Amb la tarifa mitjana de novembre de 2014, el citat perfil d’usuari paga 76,01 euros mensuals (59,76 més el 27,19% que representen l’IVA i l’impost sobre l’electri
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