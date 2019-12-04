Madrid, Barcelona i Guadalajara repeteixen com les ciutats més cares per a anar al cinema en cap de setmana
Existeixen diferències de fins al 130% en el preu, segons l'estudi que FACUA ha elaborat sobre els preus de 132 sales de les 50 capitals de província, a més de Ceuta i Melilla.
FACUA.org
España-04/12/2019
Madrid, Barcelona i Guadalajara són de nou les tres capitals de província més cares per a anar al cinema els caps de setmana i festius, si es recullen els seus preus sense aplicar cap mena de descompte o oferta. Les diferències arriben a aconseguir el 130% en el cas dels preus de dies laborables. Aquesta és una de les conclusions de l’anàlisi que FACUA ha elaborat sobre el que costa anar al cinema en 2019 (veure taules). En total, entre els mesos de febrer i maig s’han analitzat 132 cinemes de totes les capitals de província, a més de Ceuta i Melilla.
En cap de setmana, l’entrada co
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