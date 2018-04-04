L'entrada més cara costa un 100% més que la més barata
Madrid, Barcelona, ​​Oviedo, Guadalajara i Vitòria són les capitals amb els cinemes més cars, segons un estudi de FACUA
El preu mitjà per caps de setmana i festius a les quaranta-nou ciutats analitzades està en 7,31 euros. Els imports oscil·len entre els 5 euros del cinema més barat i els 10 euros dels més cars.
FACUA.org
España-04/04/2018
Madrid, Barcelona, Oviedo, Guadalajara i Vitòria-Gasteiz repeteixen aquest any com les cinc capitals de província més cares a Espanya per anar al cinema durant els caps de setmana i festius, si es recullen els seus preus sense aplicar cap tipus de descompte o oferta. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi que ha elaborat Facua-Consumidors en Acció sobre els preus de 115 cinemes en quaranta-set capitals de província i en les dues ciutats autònomes (vegeu taules).
De la totalitat de sales analitzades, les més cares en caps de setmana i festius ,part de xarxes Cinesa: es tracta de tres cinemes de Barcelona (Heron Cit
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