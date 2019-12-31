Més de 1.600 socis de FACUA presenten demandes contra Volkswagen a Alemanya pel dieselgate'
En elles es reclama la nul·litat del contracte de compravenda perquè el fabricant tingui que recomprar els vehicles o, en defecte d'això, abonar indemnitzacions als consumidors.
FACUA.org
España-31/12/2019
Més de 1.600 socis de FACUA-Consumidors en Acció afectats pel dieselgate han emprès noves accions judicials contra Volkswagen a Alemanya. En les dues últimes setmanes, han interposat demandes individuals amb els advocats als quals va recórrer la federació de consumidors d’Alemanya Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) per a presentar allí una demanda col·lectiva a la qual es van sumar centenars de milers de conductors.
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