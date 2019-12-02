Més de 671.000 pacients en llistes d'espera: la xifra més alta en 16 anys
Han d'esperar una mitjana de 115 dies abans de ser intervinguts.
Europa Press
España-02/12/2019
La llista d’espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salut (SNS) ha tornat a créixer en 2019, segons les dades recopilades fins al 30 de juny d’aquest any, que situava a 671.494 pacients en espera -87.476 pacients més que fa un any-, un creixement rècord mai fins ara recollit en les estadístiques publicades pel Ministeri de Sanitat.
El temps mitjà de demora per a sotmetre’s a una operació també ha tornat a augmentar respecte al passat any, concretament 22 dies, passant de 93 a 115 dies. Enrere queden les últimes dades presentades, els de juny, quan la llista d’espera es va reduir 11 dies. Les dades de desembre
Únete gratis para acceder a este contenido