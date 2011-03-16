FACUA.ORG/CALZADOTOXICO
Més de dos anys després de la primera alerta, segueix apareixent calçat tòxic en el mercat
FACUA adverteix que les autoritats de Consum ja han notificat la presència de dimetilfumarato en 312 models de 121 marques comercialitzades a Espanya.
FACUA.org
España-16/03/2011
FACUA-Consumidors en Acció informa que més de dos anys després de la primera alerta sobre la presència al mercat de calçat contaminat amb dimetilfumarato, les autoritats de Consum segueixen constatant la venda de productes impregnats d’aquesta substància tòxica a Espanya.
La xarxa d’alerta de productes no alimentaris insegurs, que coordina l’Institut Nacional del Consum (INC), compte ja amb 312 notificacions de calçat tòxic per a bebès, nens i adults de 121 marques.
La primera es va produir a la fi de desembre de 2008. La més recent està datada el passat 18 de febrer i la Junta d’Andalusia va anunciar aquest dimarts 15 de març que ha sol•licitat
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