Altes fraudulentes en línies fixes de les companyies
Movistar i Vodafone anul.len 1.400 euros a un soci de FACUA Catalunya al qui van fer contractes falsos
L'associació ha denunciat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades les pràctiques irregulars de les dues empreses. S'espera que l'AEPD sancioni amb multes que poden oscil·lar entre 40.001 i 300.000 euros a causa de la infracció greu.
FACUA.org
Catalunya-02/06/2014
Movistar i Vodafone han anul·lat diferents factures fraudulentes per un valor de gairebé 1.400 euros carregats a l’usuari Albert C.C. de Barcelona, després de la intervenció de FACUA Catalunya. Gràcies a la reclamació s’ha demostrat que els contractes de les dues línies fixes que apareixien a nom de l’afectat eren falsos.
L’associació a més ha denunciat els fets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pel tractament irregular i il·legítim desenvolupat en aquest cas.
Movistar ha reconegut la irregularitat quan va carregar 1.300,85 euros a aquest usuari de Barcelona. També Vodafone ha cancel·lat gairebé
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