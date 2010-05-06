Movistar, la pitjor empresa de l'any, portada de la revista 'Consumerismo'
És la primera empresa triada pels consumidors en els premis llançats per FACUA aquest any.
FACUA.org
España-06/05/2010
Movistar, triada pels consumidors com la pitjor empresa de l’any, protagonitza la portada de l’últim número de la revista de FACUA-Consumidors en Acció, Consumerismo.
El nou logotip de Movistar, marca amb la qual a partir d’ara es denominen tots els productes del grup Telefònica, acompanyat del distintiu de La pitjor empresa de l’any, ocupen tota la portada de la revista dels Consumidors en Acció, que a la fi de l’any passat va complir els seus primers vint-i-cinc anys.
La multinacional espanyola de telecomunicacions ha rebut el 34% dels vots dels participants en la convocatòria que per primer any ha plantejat FACUA, a través de la pàgina web
Únete gratis para acceder a este contenido