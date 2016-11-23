LES QUANTIES OSCIL·LEN ENTRE ELS 1.000 I 15.000 EUROS
Multa a cinc elèctriques per no subministrar a la CNMC informació sobre la seva atenció al consumidor
Competència responsabilitza a les comercialitzadores sancionades de cometre una "infracció greu": no li van remetre la documentació que els havia sol·licitat sobre el citat servei.
FACUA.org
España-23/11/2016
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat a diverses empreses d’energia per incomplir la Llei del Sector Elèctric.
En concret, Competència ha imposat les següents multes: Hidroelèctrica El Carmen Energia (15.000 euros), Cooperativa Valenciana Edfa Serrallo (3.000), Gas Natural Comercializadora (1.500), Respira Energia, S.A. (1.500) i On Demand <
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