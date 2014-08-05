La sanció ha estat imposada per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Multa de 5.000 euros a Aigües de Barcelona després de la denúncia d'un soci de FACUA davant Protecció de Dades
L'oficina virtual de la companyia va posar al descobert la informació personal d'Antonio Ruiz Gutiérrez, atribuint-li a més a la seva zona de client la titularitat d'un segon contracte de subministrament desconegut.
FACUA.org
España-05/08/2014
La Societat General d’Aigües de Barcelona (Agbar) acaba de ser multada amb 5.000 euros per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Autoritat Catalana de Protecció de Dades), sanció imposada després que l’empresa subministradora d’aigua de la Ciutat Comtal i els municipis de la seva àrea metropolitana fos denunciada per FACUA en representació d’Antonio Ruiz Gutiérrez, soci de l’organització.
L’afectat, natura
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