La sanció ha estat publicada al BOE d'aquest 12 de juliol
Multa de 750.000 euros a Caixabank pel "mal funcionament" del seu servei d'atenció al client
La Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'entitat per deficiències en el seu tracte amb els usuaris durant dos anys, entre l'1 de gener de 2012 i el 28 de febrer del 2014.
FACUA.org
España-12/07/2017
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat una sanció de 750.000 euros a Caixabank per deficiències en el seu servei d’atenció al client detectades durant dos anys, de 2012 a 2014, segons ha fet públic el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicat aquest 12 de juliol.
La resolució, datada el 27 de juny, resol «imposar» a l’entitat bancària l’esmentada multa «per mal funcionament del seu servei d’atenció al client durant el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 28 de febrer de 2014, una sanció consistent en una multa per import de 750.000 euros».
Segons detalla el BOE, es tracta d’una «infracció
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