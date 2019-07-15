Multa de 80 milions a Nestlé, Danone, Pascual i altres empreses làcties per anar en contra dels ramaders.
La CNMC ha sancionat a vuit companyies per intercanviar informació, en l'àmbit nacional i regional, sobre preus de compra de llet crua de vaca, volums de compra i excedents de llet.
Europa Press
España-15/07/2019
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb 80,6 milions d’euros a vuit empreses de la indústria làctia per cometre entre 2000 i 2013 una sèrie de conductes il·lícites que anaven en contra dels drets dels ramaders.
Es tracta de vuit empreses que operen en el mercat d’aprovisionament de llet crua de vaca que van intercanviar informació amb la finalitat de coordinar estratègies comercials en detriment dels interessos dels ramaders, la qual cosa es considera una infracció «molt greu«.
Les empreses sancionades han estat Qualitat Pascual, Danone, *Lactalis, Nestlé, l’Associació d’Empreses Làcties de Galícia (Aelga), Ce
Únete gratis para acceder a este contenido