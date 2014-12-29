Neix FACUA.tv
Una plataforma web en la qual oferirà als usuaris vídeos per assessorar-los sobre els seus drets, alertar sobre fraus, fomentar hàbits de consum responsable i impulsar campanyes de reivindicació i denúncia.
FACUA.org
España-29/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha posat en marchaF ACUA.tv, una plataforma web en què oferirà als usuaris vídeos per assessorar-los sobre els seus drets, alertar sobre fraus, fomentar hàbits de consum responsable i impulsar campanyes de reivindicació i denúncia.
Es tracta d’un nou canal del portal a internet FACUA.org. Els seus vídeos també són accessibles en els perfils de FACUA a Youtube i Vimeo.
Els últims continguts incorporats a FACUA.tv són dos vídeos en què Raquel Martos i Lluvia Rojo
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