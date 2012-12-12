Amb data de consum preferent igual o anterior a novembre de 2013
Nestlé retira dues varietats de pizza Buitoni per la possible presència de fragments metàl·lics
La decisió es va prendre després que es rebessin dues queixes de consumidors a Alemanya que es van trobar amb aquests elements en aquestes varietats de pizza.
FACUA.org
España-12/12/2012
Nestlé ha comunicat que ha decidit retirar voluntàriament del mercat les varietats de pizza La Toscana i Micro de la seva marca Buitoni, la data de la qual de consum preferent sigui igual o anterior a novembre de 2013, segons ha informat la companyia en un comunicat.
La decisió es va prendre després que, a Alemanya, es rebessin dues queixes de consumidors que van trobar fragments metàl·lics en aquestes varietats de pizza.
Des de la companyia assenyalen que «malgrat que no s’ha rebut cap altra reclamació, s’ha decidit informar als consumidors i procedir a la retirada d’aquests productes en diversos països, com a mesura de precaució».
Un portaveu de la companyia v
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