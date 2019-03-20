Norwegian compensa amb 3.300 euros a un soci de FACUA i els seus acompanyants per la cancel·lació del seu vol
Dos dels quatre afectats van haver de comprar altres bitllets per poder tornar a la seva ciutat d'origen en la data prevista.
FACUA.org
Jaén-20/03/2019
FACUA Jaén ha aconseguit que la companyia aèria Norwegian compensi a un dels seus socis i els seus tres acompanyants amb 3.319,6 euros per la cancel·lació d’un vol que els va obligar a comprar-ne de bitllets de tornada per poder retornar al lloc d’origen en la data prevista . Les quantitats inclouen precisament l’import del mateix bitllet de tornada que va ser cancel·lat (809,60 euros corresponents a dos bitllets), la compensació corresponent d’acord al Reglament europeu vigent (2.400 euros, és a dir, 600 euros per cada un dels quatre afectats ) i la diferència entre el preu que ells havien pagat per l’aquest vol i el nou que van haver de comprar sobre la marxa per poder tornar a temps (110 euros per d
Únete gratis para acceder a este contenido