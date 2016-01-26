Nou frau energètic: es fan passar per representants de FACUA per modificar contractes de llum i gas
Els comercials visiten els domicilis dels usuaris amb l'excusa que estan tramitant la devolució de suposades quantitats cobrades de forma il·legal.
FACUA.org
Espania-26/01/2016
El nou frau dels comercials de les grans companyies energètiques és fer-se passar per representants de FACUA-Consumidors en Acció per modificar contractes, de manera que els usuaris passen a tenir altres tarifes, generalment més cares.
Diversos socis de FACUA han alertat en els últims dies de les visites als seus domicilis de comercials que simulen ser membres de l’associació dedicats a tramitar la d
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