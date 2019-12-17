Nova Orleans declara l'estat d'emergència a causa d'un ciberatac
Després d'intents de 'phishing' i activitats sospitoses en la xarxa de la ciutat, estan investigant l'abast de l'atac, encara que es creu que la informació dels funcionaris no s'ha vist afectada.
Europa Press
América-17/12/2019
LaToya Cantrell, alcaldessa de Nova Orleans, en l’estat nord-americà de Louisiana, ha declarat l’estat d’emergència després que la ciutat sofrís un ciberatac.
Aquest divendres es van detectar al voltant de les 5.00 (hora local) intents de phishing i activitats sospitoses en la xarxa de la ciutat, segons va detallar el cap d’informació de Nova Orleans, Kim LaGrue.
Hores després, l’Oficina de Seguretat Nacional i Preparació per a Emergències de Nova Orleans va informar a través de Twitter que un grup de tècnics va detectar un «incident de ciberseguretat» i el departament d’informació tecnològica va començar
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